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Asamoah Gyan, Kayserispor'a haciz gönderdi

Asamoah Gyan, Kayserispor'a haciz gönderdi

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Asamoah Gyan (33), 130 bin Euroluk alacağının ödenmediğini ileri sürerek kulübe haciz gönderdi. Kulüp avukatlarının araya girmesiyle sarı-kırmızılı takıma, ödemeyi yapması için süre verildi.

2017-2018 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan Ganalı futbolcu Asamoah Gyan, bu sezon 13 lig, 3 Türkiye Kupası'nda forma giyip, 3 gol attı. Sarı-kırmızılı kulüp Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü sırada Ganalı oyuncu Gyan´ın başlattığı hacizle şoka uğradı. Gyan'ın 150 bin Euroluk alacağının olduğu öğrenilirken, bu ödeme yapılmayınca futbolcunun avukatları aracılığıyla haciz işlemini başlattığı öğrenildi. Kulüp avukatları tesislere gelen Gyan'ın avukatları ile yaptığı görüşmeler sonrası süre istedi. Süre talebini kabul eden avukatlar, Gyan'a kısa sürede yapılacağı belirtilen ödemeyi bekleyecek.

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