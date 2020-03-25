Asamoah adım adım Fenerbahçe'ye geliyor

Süper Lig'de zirvenin bir hayli gerisinde kalan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun planlaması için şimdiden düğmeye bastı. Bu sezon Hasan Ali'nin sakatlığında sol bekte büyük bir kriz yaşayan Kanarya, transferde önceliği bu bölgeye verdi. Sarı- Lacivertli yönetim de Juventus'ta mutsuz olan Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için harekete geçti.
İTALYANLAR: F.BAHÇE'Yİ İSTİYOR
F.Bahçe'nin gündemindeki Asamoah, İtalyan ekibinde yeteri kadar şans bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. İtalyan basını da Ganalı'nın F.Bahçe'ye sıcak baktığını yazdı. Asamoah'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
GALATASARAY İSTEMİŞTİ
Kanarya'nın Asamoah'ı düşük bir bonservis bedeli ile transfer etmek istediği öğrenildi. Ganalı oyuncu 2017 yılında Inter forması giyerken Galatasaray'ın kapısından dönmüştü. Ardından Juventus'a imza atmıştı.
Asamoah, bu sezon 11 maça çıktı. Ganalı daha çok şans bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.
(Takvim)
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Kanarya'nın Galatasaray'ın kapısından dönen Juventuslu Kwadwo Asamoah'ı istediği öğrenildi. İtalyan basını da Ganalı yıldızın F.Bahçe'ye sıcak baktığını iddia etti. Asamoah'ın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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