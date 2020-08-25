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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2020 Salı 18:31
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Arturo Mina'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Arturo Mina'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

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DHA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, yeni transfer Arturo Mina'nın ülkesi Ekvador'da yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Erzurum ekibinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturo Mina'nın Ekvador'da yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.

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