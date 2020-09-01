Arts Man isimli atı yumruklayan Halis Karataş'a, 60 gün at binmeme cezası

Ünlü jokeye 31 Ağustos tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verildi. Karataş bu sürede yarış tesislerine de giremeyecek. Halis Karataş olay sonrası Gazi Koşusu’nun ardından bir ay at binmeme kararı aldığını açıklamıştı.
Bold Pilot isimli atıyla pist rekorları kıran, hayat hikâyesi ve kazandığı şampiyonluklar ‘Şampiyon’ isimli filme konu olan jokey Halis Karataş'ın, Arts Man adlı atı yumruklaması büyük tepki çekmişti.
Halis Karataş olayın yaşandığı gün peş peşe iki açıklama yapmış, hatalı olduğunu ifade etmiş herkesten özür dileyerek kendi kararıyla bir ay at binmeyeceğini söylemiş ve Gazi Koşusu’nda dereceye girmesi halinde alacağı ikramiyeyi hayvanları koruma derneklerine vereceğine söz vermişti.
Antalya'da yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün (25), sokak ortasında tabancayla öldürüldü. Cinayet zanlısı U.Ç.S. (20), suç aleti tabancayla polise teslim oldu. Aygün, 2 yıl önce de bir barda çıkan tartışma sonrası uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı. Polis, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
PAOK maçından sonra transfer için hızlı hareket eden siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşılaşmasına kadar forvet ve sağ bekteki boşluğu doldurmak istiyor. Kara Kartal taraftarını heyecanlandıracak golcü yıldız Aboubakar ile büyük ölçüde anlaştı.
Mario Lemina ve Jean Michael Seri transferlerinden umduğu sonucu alamayan Galatasaray'da orta sahaya takviye çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi için devreye girdi. İtalyan ekibiyle arası çok iyi olan Terim, transfer için bizzat devreye girdi. 25 yaşındaki futbolcunun da tecrübeli hocayla çalışmayı çok istediği belirtiliyor.
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu ibra edildi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuştu. ‘Bu transferin kesinlikle bir bonservis bedeli olacak' diyen Gevrek, “Bunu Beşiktaş mı öder, Gökhan mı öder bilemiyorum. Menajerine bunu ilettik. Her gitmek isteyen gidemez. Bedeli ne olursa olsun öderiz. Mevcut alacaklarını da öderiz. Bedel almadan yollamayız” ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, yabancı ortağa karşı. Göztepe'nin İsviçreli bir yatırım şirketi ile ortaklık anlaşmasında sona gelmesi toplam 12 milyar TL borcu olan 4 büyüğün böyle bir anlaşmaya imza atıp atmayacağı sorularını akıllara getirdi. Kulüplerin Divan Kurulu yetkilileri böyle bir satışı imkansız olarak yorumladı.