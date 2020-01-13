'Artık Türk futbolunu değil Fenerbahçe'yi düşünüyorum'

Ali Koç, Antalya’da Galatasaray, Trabzonspor ve TFF’ye göndermede bulundu. Türk futbolunda barış sağlanamayacağının da altı çizen Koç, “Artık Türk futbolunun geleceğini değil, kendi kulübümün geleceğini düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

AKŞAM

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, Antalya’da düzenlediği basın toplantısında bomba gibi açıklamalar yaptı. Ezeli rakipleri G.Saray ve Trabzon’un yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu’na da göndermede bulunan Sarı-Lacivertliler’in başkanı, “F.Bahçe’nin hakları yeniyor. F.Bahçe saldırı altında... Böyle bir durumda da iş başa düşüyor. Kulübümüzü diri şekilde savunmalıyız. Şu anda 3 Temmuz’da olduğu gibi muhtemel şampiyonluğumuz engellenmeye çalışılıyor” dedi.

GÖZLERİNİ HIRS BÜRÜMÜŞ

Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “Öyle bir noktaya geldik ki sabır taşımız çatladı. Yarın (bugün) spor bakanlığımızın hazırlayacağı bir çalıştay var. Kulüp başkanları, federasyonlar ve devletimiz bir araya gelecek. Türk futbolunda rekabet hırsıyla gözünü bürümüş insanların yaptığı açıklamalar sonrasında biz nasıl medeni insanlar gibi bir masanın etrafında oturacağız, yaratıcı uygulamalarda mutabık kalacağız? Ben artık Türk futbolunun geleceğini değil, kendi kulübümün geleceğini düşünüyorum.

ALBAYRAK’IN İLİŞKİSİ İNCELENSİN

TFF bilgi sızdırıyor. FB şu kadar limitin üzerindedir deniliyor. Yuvarlak hesap 85 milyon diyorlar ama 82. Harcama limitleri içeriden sızdırılıyor. Bankalar Birliği anlaşmasına giremedik. 2 büyük bankayla anlaşma yaptık. Bilgi sızdırıldığı için şimdi tereddüt ediyorlar. G.Saray Başkanı, F.Bahçe’nin ismini vermeden atışlar yapıyor. Trabzon ise adil rekabetin bekçisi gibi! Sürekli konuşuyorlar. MHK Başkanı’yla iş ilişkim konuşuluyor. Abrurrahim Albayrak’ın ilişkileri konuşulsun.”

TRABZON SIRTINI DEVLETE DAYAMIŞ

ALİ KOÇ, “Trabzonspor Başkanı şubat 2019’da kötü durumda olduklarını söylüyor, ‘battık, iflas ettik’ diyordu. Ne olduysa mayıs 2019’da rahatladıklarından bahsediyor. Ne oldu o arada? Sırtlarını devlete dayamışlar. Ünal Karaman istifa etti, 2 gün konuşulmadı. Bizim hocamız için öyle bir durum yokken 10 gün konuşuldu. Ersun Hocamızın Beşiktaş derbisinden sonraki açıklamaları sebebiyle galibiyetin keyfini yaşayamadık” diye konuştu.

G.SARAY MI ŞEFFAF?

G.SARAY Başkanı Cengiz’e yanıt veren Koç, “G.Saray Başkanı oyun oynanırken kurallar değişmez diyor. 2011’i söylüyor. 2011’deki Play-Off, ağustosta açıklandı. Ya yanlış bilgi verildi ya yalan söylüyor. İnşallah o yaşa gelmiş insan yalan söylemiyordur. Şeffaflıktan bahsediyor, KAP’a açıklıyoruz diyor. Biz de açıklıyoruz. Geçen sene TFF, tüm kulüplerin menajerlere ödediği paralar yayınlandı. Şeffaf olmayan FB, 2.6 milyon euro ödemiş. En yüksek menajerlik ödemesini yapmış. En az ödeme yapan G.Saray: 10 bin euro. O kadar futbolcu almış. TFF 1.Lig’de bile İstanbulspor 95 küsur bin euro ödemiş” diye konuştu.

COMOLLİ İLE ŞİMDİLİK DEVAM

ALİ Koç, Sportif Direktör Comolli ile devam edileceğini açıkladı ama kafa karıştırdı. Koç, “Comolli ile şimdilik devam ediyoruz. Bence bu açıklama yanlış, bunu açık açık söyledim. Gelecek, konuşacağız ve durumuna bakacağız. Bu kadar transfer yapmışız hesap açmamışsın da buraya mı kaldı? Biz hemen karar vermeyiz, bekleriz. Zamanı gelince o konuya da bakacağız” dedi.

HARCAMA LİMİTİ SİSTEMİ ÇÖKECEK

ALİ Koç, TFF’nin harcama limiti sisteminin iki yılda çökeceğini belirterek, “Bu iş ileriye doğru çökecek. Birkaç sene sonra bu işin olmayacağının herkes farkında... Birbirimizin gözünün içine bakarak çökecek sistem üzerinden neden ilerliyoruz” diye konuştu.

FAİZLER İÇİN BAŞVURDUK

TAHKİM’İN yaptığı açıklama hakkında konuşan Koç, şunları söyledi: “Tahkim, kararları incelemekten sorumlu. Bizim itirazımız Beşiktaş’ın itirazına uygun itirazdı. Faizlerin hesaplanmasıyla ilgili. Hesaplamada fazla faiz kullanılıyor. Piyasaya uygun faiz kullanılsın dedik.

O PARA İŞİMİZE YARAMIYOR

KOÇ, “5 yıllık bir yeniden yapılandırma sunuluyor. Kulüplerin harcama limitlerinin eksi çıkacağı herkes tarafından biliniyor. FB en çok borç sıkıntısı içinde olan kulüp. O 250 milyon hiçbir işe yaramıyor” dedi.

KOMİSYON İSTEYECEĞİM

ZORLU görüşmesi hakkında Koç, “Zorlu’dan komisyon isteyeceğim. Bir yerin bu kadar reklamı olur. Nihat Bey’den randevu talep ettik. Takvim sıkışıktı, Zorlu’da olur mu dendi. Hakem atamalarını konuştuk. Çıkarkan harcama limitlerinin yükseldiğini söylediler” dedi.