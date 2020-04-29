Artık sahada yere tükürmenin cezası sarı kart olacak

FIFA’nın sıcaklığın artacağı dönemde takımlara 90 dakikada 3 yerine 5 oyuncu değiştirme hakkı tanıyacağı belirtilmişti. Futbolun patronunun gündeminde şimdi ise yere tüküren oyuncular var. FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe, sahaya tükürmenin, pandemi döneminde büyük risk oluşturduğu gerekçesiyle bu eylemi gerçekleştiren oyuncuların sarı kartla cezalandırılmasını önerdi.
FIFA ve futbolda kuralları belirleyen IFAB’a sağlık alanında alınacak önlemler konusunda önerilerde bulunan D’Hooghe, “Hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir” dedi.
(Fanatik)
orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.
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