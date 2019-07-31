Artık imza bekleniyor

Sarı-Kırmızılı ekip, 33 yaşındaki tecrübeli forvetle anlaştı. Bu aşamadan sonra yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. Kolombiyalı forvet, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

AKŞAM

GALATASARAY’IN Radamel Falcao transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fransa’nın L’Equipe gazetesi, Sarı-Kırmızılılar’ın Kolombiyalı golcünün transferinde sona geldiğini yazdı. Haberde Monaco Kulübü’nün, 2013 yılında dünyaca ünlü santraforu 60 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığına dikkat çekilirken, 6 senelik sürecin ardından yolların ayrılma aşamasına geldiği vurgulandı. Fransız devinin ayrıca, Kolombiyalı forvetin yerine Real Madrid forması giyen Mariano Diaz’ı transfer gündemine aldığı da ifade edildi. Taraftar arasında anlaşma da sağlandı.

TEKLİFİ DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ

L’Equipe, “Menajer Jorge Mendes, 6 yıl önce 60 milyon euroya Monaco’ya getirdiği prensi Radamel Falcao’yu 2+1 yıllığına Galatasaray’a götürüyor. Anlaşma tamam. Real Madrid’in genç forveti Mariano Diaz ise Monaco’ya 20 milyon euroya mal olacak. Radamel Falcao gidiyor, yerine Mariano Diaz geliyor. Kolombiyalı golcünün transferi artık bitmeye çok yakın. Galatasaray’ın teklifi diğerlerinden daha iyi..” satırlarına imza attı. WRadio Colombia ise “Radamel Faldao adım adım Galatasaray’a yaklaşıyor” haberini dinleyenlerine duyurdu.

HAFTA SONUNA KADAR İSTANBUL’DA

Güney Amerika Kupası’ndan sonra tatilini bitiren ve Monaco’nun kampına gecikmeli olarak katılan Falcao’nun hafta sonuna kadar İstanbul’da olması bekleniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 11 Ağustos’ta Fiorentina’yla oynanacak hazırlık karşılaşmasına Radamel Falcao’yla çıkmak istiyor. Tecrübeli forvetin 2+1 yıllık mukavele karşılığında senelik 5 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi. “+1”lik opsiyon ise kulübün elinde bulunacak. 2 yılın ardından G.Saray devam etmek isterse Falcao’yla uzatılacak.