Arteta övdü

AKŞAM
ARSENAL Menajeri Arteta, 2-2’lik Chelsea maçı sonrasında Mesut Özil’i övdü ve “Ondan her oyunda fark yaratan isim olmasını bekliyoruz. Atak oyunda biraz şansı olsa daha fazla gol ve asist bulabilirdi. Bunu yapmak için etrafındaki doğru yapıya ve oyunculara ihtiyacı var” dedi.
Arsenal taraftarları ise Mesut’un performansını yine eleştirdi.
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