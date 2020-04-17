Artem Kravets: Gol atmayı özledim

Korona virüs salgınından ötürü futbola ara verilmesinden ötürü üzgün olan Ukraynalı futbolcu Artem Kravets, "Bu sezon benim için gerçekten çok şanssız geçiyor. Sezon başında ciddi bir sakatlık yaşayıp uzun süre futbol oynayamadım. Sonrasında tam formumu yakalamışken korona virüsü salgını başladı. Yine futboldan uzak kaldım" dedi.
İnsan sağlığının her şeyin üzerinde olduğunu ifade eden Kravets, "Hayatımız büyük ölçüde kısıtlandı. Ama sağlığımız için bu günlere katlanmak zorundayız. Her gün binlerce insan hayatını kaybederken çok dikkatli olmalıyız ve kurallara uymalıyız. Ben de kurallara uyuyorum. Umarım biran önce bu salgın sona erer ve futbola tekrar döneriz. Futbol oynamayı ve gol atmayı çok özledim" ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı forma ile Süper Lig’de 4, Türkiye Kupası’nda 1 gole imza attı.
Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak ikinci yarıda art arda aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından bir anda uzaklaşan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gelecek sezonu riske atmak istemeyen Sarı-Lacivertliler, ilk hedef olarak sol bek mevkini belirlerken orta sahaya da Emre Belözoğlu'nun yerine kaliteli bir ayak transfer etmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'den Gael Clichy ve İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Karantina günlerinde yazarımız Engin Verel, Kanarya'nın unutulmaz yıldızı Cemil Turan'la anıları canlandırdı. Kral Cemil, bugün ‘Çubuklu'yu giyenlere öğüt verdi, o duyguyu yaşamalarını istedi.
Kaptan Emre Belözoğlu'nun 385 bin TL ile başı çektiği bağış kampanyasına, Sarı-Lacivertli futbolcular tam 2 milyon 391 bin 500 liralık destek verdi. Fenerbahçeli yöneticiler de bu miktarı 5 milyon TL'ye tamamladı.
Galatasaray, İtalyanlar'ın yaramaz çocuğu Balotelli'yi kadrosuna katmaya kararlı. Ancak disiplin sorunlarıyla tanınan yıldız golcü için 1+1 yıllık; karşılıklı memnuniyet şartlı, performans ve başarı odaklı bir sözleşme teklifi hazırlanıyor.
Teknik direktör arayışını sona erdirmek isteyen Fenerbahçe'de adımlar tek bir noktaya gidiyor. Sarı-lacivertli kulüpte hem Emre Belözoğlu hem de yönetim, genel özelliklerle Erol Bulut'u işaret ederken, Alanyaspor'un yaklaşımı da Fenerbahçe'nin Bulut'a yaklaştığını gösterdi.
Fenerbahçe'nin, gelecek sezon için kadrosuna katmak için girişimler yürüttüğü iddia edilen Napoli oyuncusu Jose Callejon için İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin bu transferi ekonomik sıkıntılar nedeniyle bitiremeyeceğini yazdı.