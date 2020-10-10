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aksam.com.tr
  • 10 Ekim 2020 Cumartesi 22:35
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Arsene Wenger'den Mesut Özil'i anlama rehberi!

Arsene Wenger'den Mesut Özil'i anlama rehberi!

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Arsenal'ın eski teknik patronu Arsene Wenger, kulüpte tartışmalara sebep olan Mesut Özil hakkında konuştu.

1996-2018 yılları arasında Arsenal'ı çalıştıran Arsene Wenger, sözleşmesinin feshedilmesi gündemde olan Mesut Özil ile ilgili Der Spiegel'e konuştu ve yıldız oyuncuyu oynatmanın püf noktasını anlattı.

Sporx'in aktardığı habere göre, Mesut Özil'in yanında çok koşacak oyuncular olması gerektiğini kaydeden Wenger, "Mesut Özil, sahada çok disiplinli bir oyuncu değil. Topsuz oyun da onun öne çıktığı bir nokta değil. Onun yanına defansif anlayışı iyi olan oyuncular koyarsanız, bu sorunu çözebilirsiniz. Onunla birlikte hücum ve savunma arasındaki dengeyi ayarlamak önemli." ifadelerini kullandı.

"BU OYUNCULAR MAÇ KAZANDIRIR"

Mesut tarzı futbolcuların maç kazandıracak oyuncular olduğunu da belirten Fransız teknik adam, "Mesut Özil gibi oyuncuların topla birlikte bu kadar sakin olması tesadüf değil. Bu oyuncular diğerlerine göre daha hızlı düşünüyor ve hemen karar veriyor. Top daha ayağına gelmeden ne yapacağını biliyor. Bu oyuncular, maç kazandıran oyunculardır." dedi.

"ARTIK DAHA SERT BİR OYUN VAR"

Teknik oyuncuların değerini kaybetmeye başladığını söyleyen Wenger, "Oyuncular son 10 yılda teknik kalitesini kaybetmeye başladı. Atletizm, teknikten ve karar verici olmaktan önemli hale geldi. Daha fiziksel, daha sert, daha patlama üzerine bir oyun var." diye konuştu.

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