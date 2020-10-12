Arsene Wenger'den 17 yıl sonra gelen Cristiano Ronaldo itirafı

1996-2018 yılları arasında 22 sene Arsenal'ı çalıştıran Arsene Wenger geçmişe dönük transfer itiraflarında bulundu. The Guardian'a konuşan Wenger, 'En acı verici transfer pişmanlığınız neydi?' sorusuna 'Bir tane söyleyemem, 50 tane var!' şeklinde yanıt verirken Cristiano Ronaldo'yu işaret etti.
“RONALDO İÇİN SPORTING İLE ANLAŞMIŞTIK”
Wenger, Portekizli yıldızın 2003 yazında Manchester United'a transfer olmadan önce Arsenal'a katılmak üzere olduğunu itiraf etti. Ronaldo ile ve annesiyle görüştüklerini söyleyen Arsene Wenger, 'Sporting ile Ronaldo için anlaştık. Ancak Manchester United yardımcı antrenörlüğe Carlos Queiroz'u getirdi ve ardından hızlıca Ronaldo'yu transfer ettiler. Ronaldo ve annesiyle kulüp tesislerinde görüşüp yemek yedik, Arsenal forması bile vardı!' dedi.
Manchester United 2003 yazında Cristiano Ronaldo'yu 19 milyon euro karşılığında Sporting'den renklerine bağlamıştı.
'FABREGAS'I ALDIĞIMIZDA PİQUE VE MESSİ'Yİ DE İSTİYORDUK'
Arsene Wenger daha önce verdiği demeçlerde Yaya Toure ve Zlatan Ibrahimovic'in de Arsenal'ın kıyısından döndüğünü dile getirmişti.
Fransız futbol adamı, Lionel Messi ve Pique ile ilgili de itirafta bulundu. Wenger, Messi'yi Barcelona'nın vermediğini belirterek, 'Messi ve Pique ile ilgileniyorduk ancak sanırım menajerler yüzünden olmadı. Pique'yi Manchester United'a gönderdiler. Messi'yi de bırakmak istemediler. Takımda kalması için ona o dönem gereken teklifi yaptılar' dedi. Arsenal, 2003 yılında Barcelona altyapısından Cesc Fabregas'ı kadrosuna katmıştı.
Son dönemde gergin tavırlarıyla dikkat çeken Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun bu durumunun sebebi belli oldu. 850 bin euroluk maaşından memnun olmayan ve zam bekleyen başarılı savunmacının ücretinin aksine yüzde 15 indirimli şekilde yatırılması oyuncuyu çok rahatsız etti.
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.
Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.
Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.
A Milli Futbol Takımı yenilenen kadrosu, mücadeleyi bırakmayan ve prese dayalı oyun karakteriyle futbolseverlerin takdirini kazanıyor.
Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan ve düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, milli arada kendine geldi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'a ‘hazırım' mesajı verdi.