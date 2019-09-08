Arsene Wenger: Terim çok özel

AKŞAM

EFSANE Teknik Direktör Arsene Wenger, beIN SPORTS’a verdiği özel röportajda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den övgü dolu sözlerle bahsetti. Uzun yıllar Arsenal’i yöneten Fransız çalıştırıcı Wenger, “Fatih Terim çok tutkulu bir teknik adam. Oldukça derin bir futbol bilgisine sahip. O, çok güçlü ve çok özel bir kişilik. Galatasaray deyim yerindeyse onun bebeği gibi... Takımdan ayrılıyor, geri geliyor ama her zaman şampiyonlukları elde etmeyi başarıyor” sözleriyle Fatih Terim’in Sarı-Kırmızılı kulüple olan bağını değerlendirdi.

BODRUM’DA GÖRÜŞMÜŞTÜK

Tecrübeli Menajer, “Fatih Terim çok güçlü bir kişilik. Bu yüzden Türkiye’de yıllardır ayakta kalmayı başardı. Geçen sene Bodrum’da yeniden kendisiyle bir araya geldim ve güzel vakit geçirdik. İsviçre ve Avusturya’nın birlikte düzenlediği 2008 Avrupa Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı’nı çalıştırdığını hatırlıyorum. Türkiye o turnuvada büyük iş çıkarmıştı. Genel olarak kendisini tanımlamam gerekirse bu kadar zorlu seviyelerde özel işler yapan bir insan ve antrenör olarak tanımlardım” dedi.

GRUPTAN ÇIKMASI ÇOK ZOR

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi şansını da değerlendiren Wenger, “Bence bu derece zorlu bir grupta yer almak onlar için bir handikap. Real Madrid ve PSG gerçekten çok güçlü takımlar. Ellerinden geleni yapacaklardır. Bence Avrupa Ligi’ne devam edebilmek için Club Brugge ile savaşmak zorundalar. Galatasaray gruptan çıkabilirse cidden büyük bir iş başarmış olacak. Ancak Real Madrid ve PSG’ye baktığımızda gerçekten onlardan puan almak zor. Yine de futbol maçları sahada kazanılır” diye konuştu.

SERİ HÜCUMCULAR

G.SARAY’IN iki orta saha oyuncusu Seri ve Nzonzi’yi beğendiğini belirten Wenger, “Seri ve Nzonzi gerçekten teknik oyuncular. Takımınızı dengede tutmanız gerekir. Seri ve keza Nzonzi de akıllı oyuncular. Defansif anlayıştan ziyade hücum mantalitesi taşıyan futbolcular ve bu yüzden de takımın teknik kapasitesini yükselteceklerdir” dedi.

MODERN VE CÖMERT

Wenger, Beşiktaş’ın Arsenal’den kiraladığı eski futbolcusu Mohamed Elneny’yi, “Modern ve cömert bir futbolcu” şeklinde değerlendirdi.

TRANSFER sezonunda Beşiktaş’a transfer olan eski öğrencisi Mohamed Elneny hakkındaki görüşlerini de paylaşan Wenger, “Elneny, modern ve cömert bir oyuncu” dedi. Eski oyuncusundan övgüyle bahseden Fransız çalıştırıcı, “Takım için elinden geleni yapar. İyi bir tekniği var, saha içinde hareketli ve aktif. Güçlü bir oyuncu olması takıma emniyet katıyor. Güven veriyor” cümleleriyle Mısırlı oyuncunun özelliklerini tarif etti. Wenger, “Elneny orta sahada elinden geleni yapar. Kariyerinde bir sıçramaya ihtiyacı var. Arsenal’de yeterince forma şansı bulamadı. Ancak ondan beklentiler her zaman büyüktü. Çünkü gerçekten potansiyeli var. Beşiktaş taraftarıyla kimyası tutabilir. Elneny’nin düzenli oynamaya ihtiyacı vardı. Bunu Beşiktaş’ta başarabilir. Sonrasında ise kariyerinde farklı bir döneme geçebilir. Her şey kendisine bağlı” yorumunda bulundu.

COMOLLI İYİ İŞ ÇIKARDI

FENERBAHÇE’NİN Fransız Sportif Direktörü Comolli hakkında konuşan Wenger, “Comolli, transferlerde iyi iş çıkardı. Kendisini tanıyorum. Büyük bir futbol bilgisi vardır. Bence Fenerbahçe’de iyi işler çıkaracaktır” yorumunu yaptı.

RAMİ’NİN SORUNLARI VARDI!..

F.BAHÇE’YLE anlaşan Adil Rami’yi değerlendiren Wenger, “Bana kalırsa Rami’nin Marsilya kulübü ile bazı sorunları vardı. Kariyerine baktığınızda sadece milli takımda oynadığını söyleyebilirsiniz. Çok özel bir kuvveti var. Karizmatik, iyi bir takım oyuncusu ve zihinsel güce sahip. Son zamanlarında Marsilya’da dışlanmış gibiydi. Nedenini bilmiyorum” dedi.

FANTASTİK STURRIDGE

TRABZONSPOR’A transfer olan Daniel Sturridge üzerine konuşan Wenger, “Ben her zaman Sturridge’i fantastik bir yeteneğe sahip olan oyuncu olarak gördüm. Kariyerini kötü sürdürdüğü zamanlar oldu. Bu zamana kadar geçen süreçte kendisinin daha iyi bir kariyer edinmesini umardım. Saf bir yeteneği var, çok iyi bir bitirici, teknik ve zeki bir futbolcu. Neden istikrarlı olamadı çünkü sakatlıklar peşini bırakmadı. Eğer Trabzonspor kendisinin fiziksel olarak fit hale gelmesini sağlayabilirse iyi bir oyuncu kazanmış olur” diye konuştu.