Arsene Wenger futboldaki kara tabloyu gözler önüne serdi

Wenger, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, kulüplerin zor bir dönemden geçeceğini belirterek, "Gelirlerin yüzde 20 oranında azalacağını hesapladık. Futbolun kaybedeceği miktar yaklaşık 10-14 milyar sterlin arasında olacak." ifadelerini kullandı.
Futbolcu ödemelerinin kulüp giderlerinin çoğunluğunu oluşturduğunu kaydeden Fransız futbol adamı, bu sistemin değişmesi gerektiğini ifade etti.
Koronavirüs salgınının büyük takımlardan ziyade küçük ölçekli kulüpleri etkileyeceğini dile getiren Wenger, "Örneğin İngiltere'de alt ligler ölüyor. Ben Premier Lig hakkında endişelenmiyorum, onlar kurtulacaktır." yorumunu yaptı.
Dünyadaki ırkçılık tartışmalarına da değinen Wenger, futbolun özü itibarıyla ırkçılık karşıtı olduğunu savunarak, "Çünkü biliyorsunuz ki İngiltere Kralı'nın oğlu da olsanız, siyah, beyaz veya kırmızı da olsanız önemli değil. Eğer iyiyseniz, oynarsanız." değerlendirmesinde bulundu.
Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Gürkan Ata, Trabzonspor'un galibiyetini yazdı: Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi
Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.
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Belhanda'nın temsilcisi Fatih İlek'in yaptığı açıklamalar Al Hilal yönetimini panikletti.
Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.