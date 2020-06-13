  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 10:56
  • |
  • Son Güncelleme:

Arsene Wenger futboldaki kara tabloyu gözler önüne serdi

Arsene Wenger futboldaki kara tabloyu gözler önüne serdi

Paylaş

FIFA'nın global futbol geliştirme sorumlusu Arsene Wenger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolun dünyadaki gelir kaybının 10-14 milyar sterlin olacağını söyledi.

Wenger, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, kulüplerin zor bir dönemden geçeceğini belirterek, "Gelirlerin yüzde 20 oranında azalacağını hesapladık. Futbolun kaybedeceği miktar yaklaşık 10-14 milyar sterlin arasında olacak." ifadelerini kullandı.

Futbolcu ödemelerinin kulüp giderlerinin çoğunluğunu oluşturduğunu kaydeden Fransız futbol adamı, bu sistemin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Koronavirüs salgınının büyük takımlardan ziyade küçük ölçekli kulüpleri etkileyeceğini dile getiren Wenger, "Örneğin İngiltere'de alt ligler ölüyor. Ben Premier Lig hakkında endişelenmiyorum, onlar kurtulacaktır." yorumunu yaptı.

Dünyadaki ırkçılık tartışmalarına da değinen Wenger, futbolun özü itibarıyla ırkçılık karşıtı olduğunu savunarak, "Çünkü biliyorsunuz ki İngiltere Kralı'nın oğlu da olsanız, siyah, beyaz veya kırmızı da olsanız önemli değil. Eğer iyiyseniz, oynarsanız." değerlendirmesinde bulundu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

10 haftadır yenilmeyen Cimbom, 91 gün sonra sahalara dönüyor

title

Göztepe, Trabzonspor yenilgisiyle Avrupa kupaları şansını zora soktu

title

FIBA Başkanı Hamane Niang'tan ırkçılık karşıtı mesaj

Sivasspor 4. kez Koronavirüs testine girdi

SPOR GÜNDEMİ

2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör
2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör

2-1'lik maçtan sonra transfer bombası! İşte yeni teknik direktör

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getireceği teknik direktörle ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Goal Arabia'nın haberine göre Fenerbahçe, Al Nasr'ı çalıştıran Portekizli antrenör Rui Vitoria'ya yıllık 2,5 milyon Euro'luk teklif yaptı.

'Hakemler bizi şampiyon yaptırmayacak' sanrısından sıyrıldığının göstergesi
'Hakemler bizi şampiyon yaptırmayacak' sanrısından sıyrıldığının göstergesi

'Hakemler bizi şampiyon yaptırmayacak' sanrısından sıyrıldığının göstergesi

'Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi'
'Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi'

'Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi'

Gürkan Ata, Trabzonspor'un galibiyetini yazdı: Saçma bir iç hesaplaşma gibiydi

F.Bahçe'den Ağaoğlu'na çok sert cevap
F.Bahçe'den Ağaoğlu'na çok sert cevap

F.Bahçe'den Ağaoğlu'na çok sert cevap

Fenerbahçe yöneticisi Kemal Danabaş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Liderin maçı birinci kanaldan verilir. 7. sıradaki takımın maçı birinci kanaldan verilmez" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

Emre Belözoğlu beklenen açıklamayı yaptı
Emre Belözoğlu beklenen açıklamayı yaptı

Emre Belözoğlu beklenen açıklamayı yaptı

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Belhanda paniği
Belhanda paniği

Belhanda paniği

Belhanda'nın temsilcisi Fatih İlek'in yaptığı açıklamalar Al Hilal yönetimini panikletti.

'Hakemlere rağmen 3-1'
'Hakemlere rağmen 3-1'

'Hakemlere rağmen 3-1'

Trabzon'da yerel gazeteler, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.