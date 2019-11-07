Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7462
  • 6,3731
  • 274.567
  • 102775
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Arsene Wenger: Bayern Münih'ten teklif gelirse reddedemem

Arsene Wenger: Bayern Münih'ten teklif gelirse reddedemem

Arsene Wenger: Bayern Münih'ten teklif gelirse reddedemem

Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger, teknik direktörlük için isminin anıldığı Almanya kulübü Bayern Münih ile görüşme fırsatını reddedemeyeceğini açıkladı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Bayern Münih ile ilgili yorumculuk yaptığı beIN Sports'a açıklamada bulunan Wenger, "Bayern Münih ile görüşme fırsatını asla reddedemem. Kulübü 30 yıldır yöneten insanları tanıyorum. Uzun zaman önce Bayern Münih'in başına geçme ihtimalim olmuştu ama şu anda onlarla görüşmedim." ifadelerini kullandı.

Yeşil sahalarda olmayı özlediğini de belirten tecrübeli teknik adam, "Henüz teknik direktörlük yapıp yapmama konusunda karar vermedim. Benim için zor bir karar. Bu kararı önümüzdeki günlerde vereceğim." yorumunu yaptı.

Arsenal'da 22 yıl görev yapan 70 yaşındaki Wenger, geçen sene takımdan ayrılmıştı.

Bayern Münih Kulübü, ligde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maçın ardından Hırvat teknik direktör Niko Kovac ile yollarını ayırmıştı.


Ahmet Kural: Sevgilim diye takipleşmek zorunda mıyız?
Can Yaman: 'Aynı sette çalışan insanların ilişki yaşaması normal'
Hadise suskunluğunu bozdu! 'Murat ve ben yıllardır...'
Partner muamması son buldu! Aslıhan Karalar'dan açıklama
Serdar Ortaç'tan şaşırtan hamle! Veda etti
<p>Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2019 yılında en fazla üretim yapan mesleki ve teknik anadolu lis

Yozgat´taki Bu Lise Para Basıyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Spor yazarları 6-0’lık maç için ne dedi?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları