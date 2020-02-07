Arsene Wenger Arsenal'a dönüyor iddiası

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in adeta efsane haline gelen menajeri Arsene Wenger, 22 yıl görev yaptığı Londra ekibinden 2018 Mayıs ayı içinde ayrılmıştı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre istediği ivmeyi yakalamayan Arsenal'de efsane ismin geri döneceği iddia edildi.

Premier Lig ekibi Arsenal'in efsane menajeri Arsene Wenger, 22 yıl görev yaptığı Londra ekibinden 2017-18 sezonu sonunda ayrılmıştı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre istediği ivmeyi yakalamayan, Unai Emery ve Ljungberg ile istediği konuma gelemeyen Arsenal'de efsane ismin geri döneceği iddia edildi.

İngiliz Mirror'da yer alan habere göre, Arsenal'in yönetim kademesi Arsene Wenger'in geri dönmesi konusuna olumlu bakıyor. Fransız çalıştırıcı da daha önce yaptığı açıklamada, Arsenal'in sonsuza dek taraftarı olacağını açıklamıştı.

(Fanatik)