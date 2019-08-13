Arsenalli yıldız için transfer yarışına girdiler

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Arsenal'in kiralık olarak takımdan göndermeyi planladığı Shkodran Mustafi ile ilgilendikleri belirtildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Arsenal'in Alman stoperi Shkodran Mustafi ile ilgilendikleri duyuruldu.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Arsenal, Mustafi'yi sezon sonuna kadar bir takıma kiralama kararı aldı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İSTİYOR

Haberde; Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki stoperle ilgilendiği belirtildi. Ayrıca İtalya'dan Milan, Lazio ve Sampdoria'nın takipte olduğu vurgulandı.

Arsenal'in menajeri Unai Emery'nin, yıllık 4.5 milyon euro kazanan Mustafi ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve oyuncuya başka bir kulüp bulması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Arsenal ile 2021'e dek sözleşme

(Sporx)