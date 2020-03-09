  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 14:09
  • |
  • 09 Mart 2020 Pazartesi 14:09

Arsenal'in ön liberosu Lucas Torreira, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı

Arsenal'in ön liberosu Lucas Torreira, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı

Paylaş

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Arsenal Kulübü, 2 Mart'ta Portsmouth'a karşı deplasmanda 2-0 kazanılan Federasyon Kupası 5. tur maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen Torreira'nın 8-10 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Bu sezon Arsenal'da 33 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı.

Öte yandan Arsenal Kulübü, sağ omzundan sakatlığı bulunan Bosna Hersekli sol bek Sead Kolasinac'ın bu ay sonu, sol diz ön çapraz bağları kopan İngiliz savunma oyuncusu Calum Chambers'ın ise 6-9 ay sonra antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Akhisarspor Yılmaz Vural'la yeniden doğdu

title

Sivasspor'da Fernando, Antalyaspor maçında yok!

title

PSG-Borussia Dortmund maçı koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak

Süper Lig takım otobüsüne taşlı saldırı

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar
Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar

Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar

Yönetim-Terim krizinde ikinci perde!
Yönetim-Terim krizinde ikinci perde!

Yönetim-Terim krizinde ikinci perde!

Galatasaray'da korkutan sakatlık haberi
Galatasaray'da korkutan sakatlık haberi

Galatasaray'da korkutan sakatlık haberi

Galatasaray'ın golcü yıldızı Adem Büyük, Beşiktaş maçı hazırlıklarının yapıldığı antrenmanda sakatlandı.

Ronaldinho'dan ilk hapishane karesi!
Ronaldinho'dan ilk hapishane karesi!

Ronaldinho'dan ilk hapishane karesi!

Kara ‘Bulut'lar dağılacak!
Kara ‘Bulut'lar dağılacak!

Kara ‘Bulut'lar dağılacak!

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen ve Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?
Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?

Sivasspor-Galatasaray maçı tekrarlanacak mı?
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.