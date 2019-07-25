Arsenal'e 18'lik yıldız adayı

SPOR GÜNDEMİ

Mesut Özil'e saldırı şoku! Mesut Özil'e saldırı şoku! Daily Mail'de yer alan habere göre, Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu.

Malatya'da tarihi maç! Toplam 4 gol... Malatya'da tarihi maç! Toplam 4 gol... UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor ile Sloven ekibi Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Yine boks yine ölüm! Üç günde ikinci ölüm Yine boks yine ölüm! Üç günde ikinci ölüm Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan, Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile berabere kaldığı maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Mustafa Cengiz: Falcao'nun fiyatı yükseliyor Mustafa Cengiz: Falcao'nun fiyatı yükseliyor Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'na çekildi.

Galatasaray'a haciz şoku! 8 milyon TL'lik işlem Galatasaray'a haciz şoku! 8 milyon TL'lik işlem Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen sarı kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi.

Taraftar istiyor Yanal karşı çıkıyor: Sakın imzalamayın Taraftar istiyor Yanal karşı çıkıyor: Sakın imzalamayın Fenerbahçe ile yeniden anlaşmak üzere olduğu iddia edilen Martin Skrtel’in yönetim ve Ersun Yanal tarafından istenmediği öğrenildi.