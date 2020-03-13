‘Arsenal'de geleceği yok'

AKŞAM
İngiliz basını ise Arsenal’in bu oyuncuya ihtiyacı olmadığını, geri dönmesinin kulübün zararına olacağını iddia etti. Haberde “Elneny için Arsenal’de bir gelecek görünmüyor. Onun için kalıcı olarak gönderilmesi en iyi seçim olur” denildi.
TRABZONSPOR'UN yıldızı Uğurcan Çakır'ın talipleri her geçen gün artıyor...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.
Juventus'ta koronavirüs kabusu sürüyor! Daniele Rugani'nin ardından Paulo Dybala'nın testlerinin de pozitif çıktığı iddia edildi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, FC Kopenhag'ı 1-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.
Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın ilk 11'i belirleme konusunda büyük aşama kaydetti. İşte derbi öncesi Beşiktaş'tan son dakika haberleri...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarkalı Kopenhag'ı konuk ediyor.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kopenhag karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.