‘Arsenal'de geleceği yok'

BEŞİKTAŞ'TA kiralık oynayan Elneny'nin gelecek sezon da devam etmesi için görüşmeler yapılıyor.

AKŞAM

İngiliz basını ise Arsenal’in bu oyuncuya ihtiyacı olmadığını, geri dönmesinin kulübün zararına olacağını iddia etti. Haberde “Elneny için Arsenal’de bir gelecek görünmüyor. Onun için kalıcı olarak gönderilmesi en iyi seçim olur” denildi.