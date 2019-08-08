Arsenal'dan sol bek transferi

Arsenal Kulübü, 22 yaşındaki İskoç futbolcu Tierney ile uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiltere basını, Arsenal'ın bu transfer için 25 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini öne sürdü.
Tierney, altyapısından yetiştiği ve 2015'ten bu yana A takımda forma giydiği Celtic'te geçen sezon 40 maça çıktı, bir gol attı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında deplasmanda Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı.
Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11’i…
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Manchester United'dan Belçikalı santrfor Romelu Lukaku'yu transfer etti.
Radamel Falcao'nun menajeri Jorge Mendes, Monaco'yu kesin bir dille uyardı: 'Ya şimdi Galatasaray'a gönderin..."
Trabzonspor’un ciddi bir şekilde ilgilenmesine rağmen bordo mavili kulübün teklifi reddeden ve rotasını İstanbul’a kıran Daniel Sturridge, Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
Galatasaray'da U21 forması giyen Çekdar Orhan, Akhisarspor ile anlaştı.
Beşiktaş yönetimi, performansı eleştiri konusu olan Isimat Mirin ile yollarını ayırma kararı aldı.