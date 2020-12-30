Arsenal'dan 2'de 2

Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal, Amex Stadı'nda Brighton'a konuk oldu.
Londra temsilcisi, Fransız forveti Alexandre Lacazette'in oyuna girdikten 21 saniye sonra 66. dakikada attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Geçen hafta Chelsea'yi yenerek 7 haftalık galibiyet hasretine son veren Arsenal, eylül ayından bu yana ilk kez ligde üst üste maç kazandı.
Başkent ekibi puanını 20'ye yükseltirken, 7 maçtır galip gelemeyen Brighton 13 puanda kaldı.
Galatasaray, Alex Tyus'ın Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı
Futbolun Uçan Hollandalısı Robin van Persie, Fenerbahçe'ye transferinden önce Manchester United'da yaşanan gelişmeleri anlattı.
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından Galatasaray liderliğe yükseldi.
Turkish Airlines EuroLeague'in 17. haftasında Anadolu Efes, kendi sahasında İspanya'nın Real Madrid takımına 73-65 mağlup oldu.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında 73-65 yenildikleri Real Madrid müsabakasında iyi oynamalarına rağmen rakiplerinin son anlarda bulduğu basketlerle maçı kazandığını söyledi.
Atakaş Hatayspor'un deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yendiği maçın ardından iki takımın teknik direktörleri, karşılaşmayı değerlendirdi.