Arsenal'dan 15 tonluk yardım

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'la anılan Acquah için flaş gelişme Beşiktaş'la anılan Acquah için flaş gelişme Bu sezon takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Acquah'ın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'tan Acquah'a Avrupa'dan gelen teklifler olduğunu belirterek, 'Beşiktaş'tan şu ana kadar gelen bir teklif olmadı.' açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da orta saha eski Trabzonsporlu'ya emanet Galatasaray'da orta saha eski Trabzonsporlu'ya emanet Galatasaray, kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mario Lemina ve Michael Seri'nin yerine arayışlara başladı. Bu kapsamda sarı-kırmızılıların gündemine gelen isim, milli oyuncu Okay Yokuşlu oldu.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor: İbre o isme yöneldi Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor: İbre o isme yöneldi Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurma arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Belçikalı teknik adama yöneldi.

Fenerbahçe yıldız oyuncuyla anlaştı Fenerbahçe yıldız oyuncuyla anlaştı Sezon sonu Inter'den ayrılması beklenen ve daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve bu nedenle Hoffenheim'dan gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Süper Lig ne zaman başlayacak? Servet Yardımcı duyurdu Süper Lig ne zaman başlayacak? Servet Yardımcı duyurdu TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Süper Lig'in başlama tarihi ile alakalı açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Eskişehirspor'a şok ceza Son dakika: Eskişehirspor'a şok ceza Eskişehirspor, eski file bekçisi Boffin'in alacakları nedeniyle -6 puan silme cezası ile 2 dönem transfer yasağı aldı.