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aksam.com.tr
  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 00:33
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  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 00:49

Arsenal'dan 15 tonluk yardım

Arsenal'dan 15 tonluk yardım

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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 15 ton yardım malzemesi bağışında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yardımlar arasında 30 bin gıda malzemesi, temizlik ve hijyen ürünleri bulunduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin yardım kuruluşlarının koronavirüsle mücadele fonlarına da 150 bin sterlin bağışlayacağı kaydedildi.

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Arsenal'dan 15 tonluk yardım
Arsenal'dan 15 tonluk yardım

Arsenal'dan 15 tonluk yardım

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 15 ton yardım malzemesi bağışında bulundu.
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