Arsenal'da David Luiz ile Ceballos birbirine girdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de David Luiz ile Dani Ceballos'un kavga ettiği ortaya çıktı.
The Athletic'in haberine göre, Arsenal'in geçtiğimiz cuma günü yaptığı antrenman maçında David Luiz, Dani Ceballos'a yumruk attı.
Burnunda kanama meydana gelen Ceballos yere düştü ve ayağa kalktıktan sonra David Luiz'in üzerine gitmeye çalıştı. Ancak takım arkadaşları gerilimin büyümesini engelledi.
Mikel Arteta, bu gerginliğin ardından iki ismi üç gün antrenmandan uzaklaştırdı.
David Luiz, Dani Ceballos antrenmana döndükten sonra takım arkadaşlarından özür diledi.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki takımını 105-77 mağlup etti. Organizasyonda bir maçı eksik olan Anadolu Efes; 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi aldı.
Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle karantinaya giren Ryan Babel'den çarpıcı açıklama geldi.
Galatasaray'da gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçimi öncesi bir karar daha KAP'a bildirildi.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.
Shane Larkin, Anadolu Efes'in Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.