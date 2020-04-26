Arsenal'da antrenmanlar başlıyor

Kulübün İngiltere'deki koronavirüs düzenlemelerine uygun şekilde antrenmanlara başlamayı planladığı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada; London Colney tesisimizin oyuncuların kullanımına açmayı planlıyoruz. Tesislere girişlerimiz sınırlı olacak ve çalışmalarımızda sosyal mesafeye dikkat edilecek. Oyuncular tek başlarına antrenman sahasına gelecekler ve çalışmalarını bireysel yapacaklar" ifadeleri kullanıldı.
İngiliz medyasında yer alan haberde de oyuncuların küçük gruplar ve sıkı güvenlik önlemleri ile birbirlerine temas etmeden antrenmanlara başlayacakları yazıldı..
Önceki günlerde Alexandre Lacazette, David Luiz, Nicolas Pepe and Granit Xhaka'nın koronavirüs kurallarını ihlal ettiğini ortaya çıkaran fotoğraflar sosyal medyada gündem olmuştu.
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