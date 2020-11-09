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aksam.com.tr
  • 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:48
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Arsenal'a Aston Villa sürprizi

Arsenal'a Aston Villa sürprizi

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Arsenal, İngiltere Premier Lig'de sahasında Aston Villa'ya 3-0 yenildi.

Londra temsilcisi Arsenal, Premier Lig'in 8'inci haftasında Emirates Stadı'nda Aston Villa'yı konuk etti.

Aston Villa, mücadelenin 25'inci dakikasında Arsenalli Bukayo Saka'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Konuk ekip, karşılaşmanın 2'nci yarısında Ollie Watkins'in 72 ve 75'inci dakikalarda attığı gollerle farkı 3'e çıkardı ve maç bu skorla tamamlandı.

Aston Villa, 3-0'lık bu galibiyetin ardından 15 puanla 6'ncı sıraya yükselirken, Arsenal ise 12 puanla 11'inci sırada yer aldı.

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