Arsenal yeni golcüsünü İspanya'da buldu

SPOR GÜNDEMİ

Yeni sağ kanat Galatasaray'a hayırlı olsun Yeni sağ kanat Galatasaray'a hayırlı olsun Sofiane Feghouli'nin satılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Cezayirli yıldızın yerine futbolcu arayan Sarı-Kırmızılılar, Huracan'da forma giyen Norberto Briasco'yu gündemine aldı.

Simovic AKŞAM'a konuştu: Artık adım Ergun Gürsoy Simovic AKŞAM'a konuştu: Artık adım Ergun Gürsoy Simovic 35 yıllık Türk vatandaşlığı hayalinin gerçekleştiğini AKŞAM'a açıkladı... Galatasaray'ın 8 yılına damga vurmuş Karadağlı file bekçisi, “Geçen sene Türk vatandaşı oldum. Türk vatandaşı olarak adım Ergun Gürsoy oldu. Ergun abiyi çok seviyorum. Türkiye'de bana çok yardımcı oldu” dedi.

Fatih Terim'den süper öneri! 6 gün maç... Fatih Terim'den süper öneri! 6 gün maç... Fatih Terim, Milliyet'e konuştu, duayen spor yazarı Şansal Büyüka'ya futbolun bugününü ve yarınını yorumladı. Süper Lig için düşünülen 'Çarşamba-Pazar' programına itirazı olmadığını kaydeden Terim, kendi önerisini ortaya attı. Maçların tarafsız sahada oynanmasıyla ilgili Terim görüşünü dile getirdi.

Dünya futbolunu Türkiye kurtaracak Dünya futbolunu Türkiye kurtaracak Antalya, liglere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor... Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa liglerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bilindiği gibi UEFA da Şampiyonlar Ligi'ni 8'li final olarak İstanbul'da oynatmayı düşünüyor.

Ali Şen'den olay iddia! F.Bahçe... Ali Şen'den olay iddia! F.Bahçe... Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şen, “Fenerbahçe kalan 8 maçını alırsa şampiyon olabilir” dedi.

Başkan'ın ziyaretinde çözüldü Başkan'ın ziyaretinde çözüldü Ergun Gürsoy: “Zoran Simovic'in ismimi kullanması çok güzel bir duygu. İyi çocuktur, bize iyi hizmetleri oldu. Cumhurbaşkanı, Sırbistan ziyaretinde Simovic'e yakınlık göstermiş, sohbet etmişler. Bakan da konuya ilgi gösterdi. Sorun çözüldü.”