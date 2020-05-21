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aksam.com.tr
  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 08:00
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  • 21 Mayıs 2020 Perşembe 00:58

Arsenal Vida'yı istiyor

Arsenal Vida'yı istiyor

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Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Vida'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın, Ada'dan 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vermeyi planladığı belirtildi.

AKŞAM

Hırvat stoper, İngiliz ekibi West Bromwich’in de transfer listesinde bulunuyor. Hırvat basını da, Hırvat oyuncuların bu yaz büyük talep göreceğini, Vida’nın da Premier Lig’den talipleri olduğunu öne sürdü.

OKULUM BİTMİYOR

Öte yandan Siyah-Beyazlı ekibin genç golcüsü Umut Nayir, “Hukuk okuyorum ama sınavlara giremiyorum, sınav döneminde kampta oluyorum. 3. sınıfta 4. senem olacak, onu bir türlü aşamıyorum” açıklamasında bulundu. 

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Arsenal Vida'yı istiyor
Arsenal Vida'yı istiyor

Arsenal Vida'yı istiyor

Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Vida'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın, Ada'dan 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vermeyi planladığı belirtildi.

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