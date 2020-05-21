Arsenal Vida'yı istiyor

AKŞAM
Hırvat stoper, İngiliz ekibi West Bromwich’in de transfer listesinde bulunuyor. Hırvat basını da, Hırvat oyuncuların bu yaz büyük talep göreceğini, Vida’nın da Premier Lig’den talipleri olduğunu öne sürdü.
OKULUM BİTMİYOR
Öte yandan Siyah-Beyazlı ekibin genç golcüsü Umut Nayir, “Hukuk okuyorum ama sınavlara giremiyorum, sınav döneminde kampta oluyorum. 3. sınıfta 4. senem olacak, onu bir türlü aşamıyorum” açıklamasında bulundu.
DORUKHAN 7 AY SONRA
Koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından Beşiktaş idmanlara başladı. Dorukhan tam 7 ay 14 gün sonra ilk kez takımla çalıştı.
BOATENG'TE KARAR YALÇIN'IN
Boateng'te son karar Sergen Yalçın’ın. Beşiktaş’la bu hafta geleceğini görüşecek olan Boateng için Sergen Yalçın onay verir ve fi yatı da makul olursa, kalması için görüşmeler yapılacak.
Almanya Federasyonu, UEFA'ya alınan yüksek maaşlara karşı ABD örneğini sunacak. Salgın döneminde bir kez daha gündeme gelen, “Yüksek futbolcu ücretleri”ne karşı Almanya Futbol Federasyonu harekete geçti. MLS Ligi gibi “Maaş sistemi” düşünülüyor.
Profesyonel Futbolcular Derneği, nisan ortasından mayıs ortasına kadar 262 üyeyle görüştü. 57 kişi depresyona girdi. Kendisine zarar vermeyi düşünenler de var.
Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Vida'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in talip olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın, Ada'dan 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vermeyi planladığı belirtildi.
Obi Mikel'in ayrılığı ve Badou Ndiaye'nin geleceğinin belirsiz olması nedeniyle orta saha arayışında olan Bordo-Mavililer transferde gaza bastı.
Drogba, Şampiyonlar Ligi finalini nasıl kazandıklarının hikayesini anlattı. Juan Mata ile arasında geçen ilginç diyaloğu ilk kez açıkladı. ‘İnananlar kazanır' mesajı verdi.
Arsenal, yaz transfer döneminde 10 numarada değişikliğe gidecek. Takımın yıldız ismi Mesut Özil ile yollarını ayırmak isteyen Topçular, bir başka Türk oyuncu Orkun Kökçü ile bu boşluğu dolduracak.
UEFA'nın 17 Haziran'da yapacağı toplantıda Şampiyonlar Ligi için İstanbul'da 4'lü Final planlaması görüşülecek. Ceferin, liglerin ağustos ayında da oynanabileceğini söyledi.