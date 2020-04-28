  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Nisan 2020 Salı 13:20
  • |
  • 28 Nisan 2020 Salı 13:20

Arsenal ve PSG, Thomas transferi için karşı karşıya

Arsenal ve PSG, Thomas transferi için karşı karşıya

Paylaş

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdüren Arsenal'in transfer listesinde üst sıralarda bulunan Thomas Partey için Fransız devi PSG'nin de devreye girdiği belirtildi.

Mikel Arteta yönetimindeki İngiliz ekibi Arsenal, önümüzdeki sezonun kadrosu adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Arsenal'in ilk hedeflerinden biri Atletico Madrid forması giyen Thomas Partey'di.

RMC, Fransız devi PSG'nin de oyuncu için devreye girdiğini belirtti. Önümüzdeki sezon orta sahaya bir takviye gerçekleştirmek isteyen PSG'nin transferde Arsenal'e rakip olduğu aktarıldı.

Atletico Madrid ise 26 yaşındaki oyuncunun kontratını uzatmak için büyük uğraş veriyor. Çünkü oyuncunun mevcut sözleşmesinde 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Madrid ekibi bu tutarı yükseltmek istediği yeni bir anlaşma için çalışmalarını sürdürüyor. 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş; Elia, Cabot ve Gyasi üçlüsünden 2'sini transfer etmek istiyor

title

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte hedefteki isimler

title

Göztepe'de kalmak isteyen Beto'ya yönetimden 2 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'ın futbolcusu Linnes'den evde su şişeleri ile antreman

SPOR GÜNDEMİ

Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası
Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası

Nihayet! İşte Fener'in yeni hocası

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Sarı-Lacivertlilerin gündemine Erol Bulut, Abdullah Avcı, Daum, Blanc, Di Francesco, Giampaolo, Nenad Bjelica, Silas gibi isimler girmişti ancak son iddia Romanya basınından geldi. Al Hilal'i çalıştıran Razvan Lucescu'nun gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında olacağı öne sürüldü. Haberin detayında Razvan'ın babası Mircea Lucescu'nun da Sarı-Lacivertlilerde danışman olarak görev yapacağı belirtildi.

Galatasaray transferde bombayı patlattı!
Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Galatasaray transferde bombayı patlattı!

Mert Hakan, resmi imzayı atmasa da, G.Saraylı olduğunu tavırlarıyla gösteriyor. Yıllar önce sosyal medyada kulübü takibe aldı, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Korona testleri pozitif çıkan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileterek de vefasını ortaya koydu.

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte isimler
Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte isimler

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu! İşte isimler

Yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden start veren ve zirveye oynayacak bir kadro kurmak için düğmeye basan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, gündemdeki 3 yıldızın en az 2'sini kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye ilk transfer

Sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıracak olan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile görüşen tecrübeli futbolcu, bu iki oyuncuyu ikna edemedi. Emre Belözoğlu son olarak ise Alpaslan Öztürk ile temas kurdu.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden
Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden

Galatasaray'da yaprak dökümü! 8 yolcu birden

Galatasaray sözleşmesi sona erecek oyuncularla bütçesini rahatlatacak. Kiralık futbolcular Mario Lemina, Jean Michael Seri, Henry Onyekuru ve Florin Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Ryan Donk, Yuto Nagatomo ve Selçuk İnan'ın ise sözleşmeleri lig bitimi sona erecek.

Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor
Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor

Geleceğin yıldızı Cimbom'a! Andone'nin yerine geliyor

Florin Andone ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Rumen forvetin yerine Albian Ajeti'yi kadrosuna katmak istiyor. Cimbom, West Ham United'ta gözden düşen golcü futbolcuyu kiralamak için İngiliz ekibiyle masaya oturacak.

Fenerbahçe'ye müjde! Araplar yolları ayırıyor...
Fenerbahçe'ye müjde! Araplar yolları ayırıyor...

Fenerbahçe'ye müjde! Araplar yolları ayırıyor...

Fenerbahçe, kadrosundaki oyuncuları elden çıkarmaya hazırlanan Newcastle United'ı yakın takibe aldı. Sarı Lacivertliler, Newcastle ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İspanyol sağ bek Javier Manquillo'yu transfer etmek için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.