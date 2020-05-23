Arsenal ve Chelsea Kaan Kurt'un peşinde

İngiliz devleri Arsenal ve Chelsea, Borussia Mönchengladbach II'de forma giyen Türk kökenli oyuncu Kaan Kurt'u kadrolarına katmak istiyorlar.

Gelecek adına transfer çalışmalarını sürdüren İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Chelsea, Borussia Mönchengladbach kadrosunda yer alan Kaan Kurt'u transfer etmek istiyorlar.

The Sun'a göre iki Londra ekibinin transferi adına yarış verdiği 18 yaşındaki oyuncu, bu sezon Mönchengladbach II takımı ile 4. lig düzeyinde mücadele verirken henüz en üst aşamada kendini gösteremedi.

Aslen bir sağ bek olan ama sol bekte de görev yapabilen Kurt'un sözleşmesi 2022'de sona eriyor ve transferinin 4 milyon pound düzeyinde bir ücretle tamamlanması bekleniyor.