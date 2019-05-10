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Arsenal UEFA Avrupa Liginde finalde

Arsenal UEFA Avrupa Liginde finalde

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında deplasmanda Valencai ile karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Arsenal, Valencia'yı deplasmanda 4-2 yenerek finale çıktı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun yarı final rövanşında, İspanya temsilcisi Valencia, Mestalla Stadı'nda İngiltere ekibi Arsenal'ı konuk etti.

Arsenal, 17, 69 ve 88. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 50. dakikada Alexandre Lacazette'in attığı gollerle rakibini 4-2 mağlup etti. Valencia'nın golleri, 11 ve 58. dakikalarda Kevin Gameiro'dan geldi.

İlk maçı evinde 3-1 kazanan Arsenal, deplasmanda da 4-2 galip gelerek adını finale yazdırdı.

İkinci kez finalde

Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci kez finale yükseldi.

İngiltere ekibi, 2000'de UEFA Kupası adıyla oynandığı dönemde finalde Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta Arsenal'a penaltılarla 4-1 üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.

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