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  3. Arsenal, Portekiz deplasmanından 1 puanla döndü

Arsenal, Portekiz deplasmanından 1 puanla döndü

Arsenal, Portekiz deplasmanından 1 puanla döndü

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki 4. hafta maçında Vitoria ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftası, tek maçla başladı.

Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği F Grubu karşılaşmasında Portekiz'in Vitoria takımı, İngiliz temsilcisi Arsenal'ı ağırladı.

Mesut Özil, Aubameyang ve Xhaka'yı Portekiz'e getirmeyen Arsenal, 81. dakikada Mustafi ile öne geçti. Fakat müsabaka, Vitoria'dan Duarte'nin 90+1'inci dakikada attığı golle 1-1 tamamlandı.

Avrupa Ligi'nin 4. haftası, yarın oynanacak 23 maçla sona erecek.


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