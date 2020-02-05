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aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 09:25
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  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 09:25

Arsenal Orkun Kökçü için elini çabuk tutuyor

Arsenal Orkun Kökçü için elini çabuk tutuyor

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Avrupa futbolunun en yetenekli gelecek vaat eden oyuncularından biri olarak gözüken Orkun Kökçü için Arsenal erken davranmaya hazırlanıyor.

Groningen altyapısından yetişen ve Feyenoord altyapısında kendini geliştirerek şu an Barcelona dahil birçok dev Avrupa kulübünün radarında olan genç oyuncu için Arsenal düğmeye erken basmaya hazırlanıyor. 

18 aydır izliyorlardı

Türkiye 21 yaşaltı Milli Takımı'nın da oyuncusu olan Orkun Kökçü'yü 18 aydır izleyen Arsenal scout'ları kulübe, transferin kısa sürede bitirilmesi önerisinde bulundular.

EURO 2020'den önce...

Londra ekibinin, oyuncusunu satmak isteye Feyenoord'a istedikleri ücreti sezon bitmeden ödemeyi planlayıp birçok kulübü ters köşede bırakma hedefinde olduğu öğrenildi. 

Feyenoord, 19 yaşındaki orta saha için 20 milyon euroluk bir ücret belirlemişti. Sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında bitecek olan 19 yaşındaki oyuncu bu sezon 29 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

(Fanatik)

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