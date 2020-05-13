Arsenal, Muhammed Elneny'yi 1 yıl daha kiralama kararı aldı

Beşiktaş, Arsenal'den kiraladığı Muhammed Elneny'yi bir sezon daha kadroda tutmak istiyordu. Londra ekibi, ekonomik kriz sebebiyle satamayacağını düşündüğü yıldız futbolcuyu 1 yıl daha kiralama kararı aldı.

Kiralık olarak forma giyen Elneny'yi yeni sezonda da kadroda tutmak isteyen Beşiktaş'a İngiltere'den iyi haber geldi.



Ada basınına göre Arsenal şu anda başka takımlarda kiralık olan 6 futbolcusu için kararını verdi. Londra kulübü, yaşanan ekonomik krizde, bu futbolcuları iyi bir fiyata satamayacağı için 1 yıl daha kiralama yoluna gidecek.

BÜYÜK İHTİMALLE KALACAK

Beşiktaş yönetimi çok büyük bir ihtimalle Elneny'yi yeni sezonda da kiralık olarak kadrosunda tutacak.

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