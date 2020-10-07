Arsenal, Mesut Özil'i UEFA Avrupa Ligi listesine almadı

Mesut Özil, Arsenal'ın UEFA Avrupa Ligi listesine dahil edilmedi.

Arsenal'da Mesut Özil krizi büyüyor... Londra devinden haftalık 350 bin pound kazanan tecrübeli futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteyen İngiliz ekibi, Mesut Özil'in de sözleşme bitimine kadar ayrılmaya sıcak bakmamasından dolayı flaş bir karar aldı.



Arsenal Teknik Direktörü Arteta, Mesut Özil'i UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmedi.

İlk 11'de fazla forma şansı bulamayan ve 25 Haziran'dan bu yana kadroda yer almayan Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi listesine de dahil edilmedi.