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  3. Arsenal, Mesut Özil için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı

Arsenal, Mesut Özil için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı

Arsenal, Mesut Özil için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı

Arsenal'de Mesut Özil bilmecesi son buluyor. Teknik direktör Unai Emery ile bir türlü yıldızı barışmayan Türk asıllı Alman futbolcu için karar verildi. Premier Lig ekibi, tecrübeli yıldız için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirecek.

Geçtiğimiz sezondan bu yana Mesut Özil ve Unai Emery'nin yıldızı bir türlü barışmazken, Emery basın toplantılarında her ne kadar Mesut Özil hakkında olumlu konuşsa da yıldız futbolcunun az forma şansı bulması akıllarda soru işareti bırakmıştı.

İngiliz basınındaki haberlere göre, Arsenal yönetimi Ocak ayında Mesut Özil için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

ARSENAL'İN ESKİ FUTBOLCUSU MARINER: BIRAKIN GİTSİN

Arsenal'in eski futbolcularından Paul Mariner, sezon başında ismi Fenerbahçe ile anılan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in takımdan gönderilmesi gerektiğini söylemişti.

ESPN'e konuşan Arsenal'in eski futbolcularından Paul Mariner, yıldız futbolcunun takımdan gönderilmesi gerektiğini belirtmişti.

FENERBAHÇE'NİN MESUT İLGİSİ

Geçtiğimiz yaz sezonunda ada basını da dahil olmak üzere birçok kaynakta Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e olan ilgisi yazılıp çizilmişti. Fakat tüm eleştirilere rağmen Mesut, Ada ekibinde kalmaya karar vermişti.

Yıldız futbolcuya Amerika MLS ekiplerinden DC United'ın talip olduğu yazılmıştı. Takım arkadaşı Kolasinac ile birlikte Londra'da bıçaklı saldırıya uğrayan ve canını zor kurtaran Mesut Özil'in bu olay nedeniyle İngiltere'ye veda edip Amerika'ya gideceği iddia edilmişti.

(Fotomaç)

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