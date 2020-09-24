Arsenal menajeri Areta'tan Mesut'a kötü haber

Arsenal menajeri Mikel Arteta, Leicester City'i yendikleri Lig Kupası maçının ardından, Mesut Özil'in takımdaki geleceğini değerlendirdi.
Mikel Arteta yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Arsenal, İngiltere Lig Kupası 3. turunda da, Leicester City'i deplasmanda 2-0 yenmeyi başardı. Arteta maç sonunda, Premier Lig'in ilk 2 haftasında olduğu gibi kadroya almadığı Mesut Özil hakkında konuştu.
Takımın büyük bir gelişim içinde olduğunu vurgulayan Arteta, Mesut'un bu koşullar altında kadroya girmekte zorlanacağını söyledi.
Oyun seviyelerini giderek yükselttiklerini belirten genç menajer: "Bana göre en iyi durumdaki oyuncuları seçmeye çalışıyorum. Takım gelişim içinde ve giderek daha iyi oynuyor. Bu yüzden sadece Mesut değil; başka bazı oyuncular da bu sezon kadroya girmekte çok zorlanacak" dedi.
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan sarı lacivertlilere geleceği konuşulan Mesut Özil'in Arsenal ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek.
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