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Arsenal ile Manchester United FA Cup'ta karşılaşıyor

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İngiltere FA Cup 4. Turunda Arsenal Manchester United canlı izleme yolları futbol severler tarafından araştırılıyor. FA Cup’ta Arsenal ile Manchester United mücadelesi nefes kesecek. Saat 22:55’te Emirates Stadı’nda başlayacak karşılaşmada hakem Craig Pawson düdük çalacak. Bu sezon iç sahada sadece Manchester City ve Tottenham'a kaybeden Arsenal, Manchester United karşısında saha avantajını kullanarak turu geçmek istiyor. Ole Gunnar Solskjaer ile 7'de 7 yapan Manchester United son haftalarda dikkat çeken bir performansın altına imza attı.

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Arsenal Manchester United maçı canlı izleme yolları merak konusu. FA Cup 4. Turunda Arsenal maçı izleme linki futbol severler tarafından araştırılıyor. İngiltere’de futbol heyecanı dolu dizgin devam ediyor. Ligin iki dev takımı Arsenal ile Manchester United FA Cup 4. Turunda karşı karşıya gelecek. Saat 22:55’te başlayacak karşılaşmada maçın hakemi Craig Pawson. Peki, Arsenal Manchester United maçı canlı izleme yolları neler? Haberimizde bulunan linke tıklayarak maçın heyecanını dakika dakika takip edebilirsiniz.

ARSENAL MANCHESTER UNİTED CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ARSENAL’DE SON DURUM

Unai Emery’nin teknik direktörlüğünü yaptığı Arsenal, FA Cup’ta bir önceki turda Blackpool deplasmanına konuk olmuştu. Joseph Willock (2) ve Alex Iwobi’nin kaydettiği gollerle galibiyete uzanan Arsenal bu turu da kayıpsız geçmek istiyor. Ligde topladığı 44 puanla 5. sırada yer alan Arsenal hafta sonunda Chelsea’yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

MANCHESTER UNİTED’TA SON DURUM

Son haftalarda müthiş bir form grafiği yakalayan Manchester United ise Arsenal’i eleyip FA Cup’ta bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Oynadığı son 7 resmi kazanan kırmızı şeytanlar, kupada bir önceki turda Reading’i 2-0 mağlup etmişti. Manchester United topladığı 44 puanla ligin 6. sırasında yer alıyor.

Arsenal'in muhtemel 11'i: Cech; Maitland-Niles, Sokratis, Koscielny, Kolasinac; Xhaka, Torreira, Guendouzi, Ramsey; Lacazette, Aubameyang.

Manchester United'ın muhtemel 11'i: Sergio Romero; Young, Lindelof, Jones, Dalot; Herrera, Matic, Pogba; Sanchez, Rashford, Martial.

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