Arsenal, Liverpool'u eledi

Tek maç eleme usulü oynanan kupanın 4. turu, 3 maçla sona erdi.
Öne çıkan karşılaşmada, Anfield Stadı'nda Liverpool ile Arsenal karşılaştı. İki takım da yakaladığı gol fırsatlarından faydalanamayınca karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılar sonunda Liverpool'u 5-4 yenen Arsenal, çeyrek finale kaldı.
Fulham'ı 3-0'la geçen Brentford ve Aston Villa'yı 1-0 yenen Stoke City, turnuvada çeyrek finale kalan diğer takımlar oldu.
Turnuvada çeyrek final maçları, 21 Aralık'ta oynanacak.
Türkiye'nin üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 38 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarında ön elemeleri aşamadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının kuraları belli oluyor. Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir'in rakipleri birazdan belli olacak. Kura çekimi 18:00 itibariyle başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.
Son olarak Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim ortaya atıldı. Kartal, Galatasaray'ın eski futbolcusu Bruma'ya talip oldu.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız futbolcu Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.