Arsenal koronavirüs günlerinde antrenmanlara başladı

Koronavirüs vakalarının yoğun yaşandığı İngiltere'de ligler Mart ayının başından beri oynanmıyor. Premier Lig'in yeniden başlama tarihi ise 8 Haziran olarak belirlendi.
Takımlar 8 Haziran'da başlayacak ligler için ön hazırlık çalışmalarına resmen başladılar. Hükumetin sosyal mesafe kurallarına uygun başlayan çalışmalar Mayıs ayının ilk haftalarında sezon öncesi kamp şeklinde yapılacak.
Premier Lig'de antrenmanlara başlayan ilk takım Arsenal oldu. Arsenal futbolcuları tam 47 gün sonra bir araya geldi.
Arsenal'de teknik heyet futbolcuların kendi sahalarında kendi belirlenmiş topları ile ayrı ayrı antrenman yapmasına izin verdi.
Arsenal antrenmanlarına izole halde devam etme kararı aldı. Futbolcular gruplar halinde antrenman sahasına gelerek çalışmalarını gerçekleştirecek.
İngiliz hükumeti Haziran ayında liglerin yeniden başlamasını istemiş ve halkın moral motivasyonunun yükseltilmesi çağrısı yapmıştı.
Futbolcuların Hertfordshire'daki antrenman tesislerine geliş görüntüleri de ortaya çıktı. Özellikle David Luiz'in tedirgin bakışları dikkatlerden kaçmadı.
Gabriel Martinelli ise üstü açık arabasıyla Arsenal'in antrenman yaptığı tesislere geldi.
(Milliyet)
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