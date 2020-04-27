Arsenal koronavirüs günlerinde antrenmanlara başladı

SPOR GÜNDEMİ

Altay Bayındır bombası! 'Transfer yüzde 90 bitti' Altay Bayındır bombası! 'Transfer yüzde 90 bitti' Devlerin kıskacında olan Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın teknik direktörü Chris Wilder'ın, Sarı-Lacivertlilerin 22 yaşındaki file bekçisini istediği öne sürüldü. Haberin detayında transferin bitme olasılığının yüzde 90 olarak aktarılması dikkat çekti.

Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı Galatasaray'ın tarihine geçen yıldızı Trabzonspor kaptı Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Galatasaray ile sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mustafa Kapı'ya teklif götürdü. 17 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un teklifine “Avrupa'ya gitme hayalim var. Bu gerçekleşmezse görüşebiliriz” cevabını verdi.

Fenerbahçe'ye 3. Lig'den transfer! Ali Koç işi bitirdi Fenerbahçe'ye 3. Lig'den transfer! Ali Koç işi bitirdi Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, TFF 3. Lig ekibi 1928 Bucaspor'da forma giyen 18 yaşındaki Barış Sungur'u kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, genç forvet için Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş ile bizzat görüştü ve teklifini iletti.

Napoli'nin yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye Napoli'nin yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Callejon'un Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği doğrulandı.

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü Geleceğin yıldızı olarak gösterilen oyuncu, silahlı saldırı sonucu öldürüldü Orlando Louisville Üniversitesi Amerikan Futbol Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki Dexter Rentz, cumartesi akşamı yaşadığı bir saldırı sonrasında vurularak öldürüldü.

Ozan Tufan'a yol göründü! Daha önce yeşil ışık yakmıştı Ozan Tufan'a yol göründü! Daha önce yeşil ışık yakmıştı Fenerbahçe'nin 4 ay önce sözleşmesini uzattığı Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinin hayallerini süslemeye devam ediyor. 25 yaşındaki orta sahaya Crystal Palace'ın ardından Everton ve Southampton da talip oldu. Ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşayan Sarı-Lacivertlilerin gelecek cazip bir teklife hayır diyemeyeceği belirtiliyor.