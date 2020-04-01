Arsenal kararını verdi, Elneny 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Arsenal'in Elneny'yi hayat normale döndükten sonra satmayı düşündüğü ve 27 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'ta kalmaya sıcak baktığı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLU
Beşiktaş Elneny ile yola devam etmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferle ilgili, "Önce Elneny'yi takımda tutalım" sözleri sonrası yönetim Mısırlı oyuncu için kolları sıvadı. Satın alma opsiyonu 18 milyon Euro olan 27 yaşındaki orta saha için Arsenal'e bir yıl daha kiralama teklifi yapılması kararlaştırıldı. (Takvim)
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kevin Grosskreutz'un Dortmund'daki arkadaşları Reus, Sancho, Haaland, Bürki ve Weidenfeller, oyuncunun koronavirüs sebebiyle işleri bozulan restoranına destek olmak için yemek siparişi veren kişilere forma, krampon, kaleci eldiveni gibi ürünlerini dağıtma sözü verdi.
Beşiktaş'ta kiralık oynayan Elneny'yi kulübü Arsenal satmak istiyordu. Futboldaki belirsizlik sonrası Mısırlı'ya iyi bir teklif gelmeyeceğini düşünen İngilizler, Elneny'yi tekrar Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakmaya başladı.
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