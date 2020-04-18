Arsenal, Jamie Vardy'i böyle elinden kaçırdı

Arsenal'ın eski transfer sorumlusu Dick Law, 2016 yazında Jamie Vardy'nin transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardıklarını ama Vardy'nin transferden son anda vazgeçtiğini açıkladı.
The Athletic' e konuşan Law, "Hem Leicester hem de oyuncuyla anlaşmaya varılmıştı," dedi. "Eşi Rebekah ile kulüp binasına geldi, Arsene Wenger'in karşısındaki koltuğa oturdu. Ve sonra geri çekildi."
"Leicester'a dönerken Vardy'den transferi bir gece düşünmek istediğini söyleyen bir telefon aldım," diyen Law, "Bu noktada bunun kötü bir haber olduğunu anlayabiliyordunuz" yorumunu yaptı.
Üstelik Vardy, Arsenal'ın yıllar boyunca elinden kaçırdığı tek yüksek profilli oyuncu değil.
Wenger, geçmişte Avrupa'nın devlerine transfer olmadan önce Cristiano Ronaldo ve Paul Pogba gibi bir dizi süper yıldızla ilgilendiklerini itiraf etmişti.
İngiltere'de Chelsea ve Manchester United forması giyen Juan Mata da bu oyunculardan biri.
Mata'nın 2011 yılındaki Arsenal'a transferi hakkında da konuşan Law, "Mata kesinlikle Arsenal'a gelmek istedi, bu konuda bir sorun yoktu" dedi. Ancak daha sonra Chelsea'nin fiyat artırdığını söyleyen Law, "Bunu engellemek için biraz daha harcayacağız diyecek kadar paramız yoktu" dedi. (Goal Türkiye)
Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda kadro maliyetini düşürmek isteyen Galatasaray yönetimi, iyi bir teklif gelmesi halinde Radamel Falcao'yla yollarını ayıracak.
Koronavirüs salgını sebebiyle her yerde olduğu gibi futbol dünyası da durma noktasına geldi. İki büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ağustos sonuna kadar bitirmeyi planlayan UEFA, yeni sezon başlangıç tarihi için de çalışmalara başladı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3 senedir Sarı-Kırmızılılarda forma giyen Sofiane Feghouli, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi de maliyeti sebebiyle Cezayirli yıldızın ayrılışına sıcak bakıyor.
Arsenal'ın eski transfer sorumlusu, Vardy'nin 2016 yazında son dakikada vazgeçmeden önce Arsenal'a gelmeyi kabul ettiğini açıkladı.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan, hatta Sarı-Kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'ye Bundesliga'dan 2 kulübün teklif yaptığı ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri teklifleri Antalyaspor'a iletirken 25 yaşındaki sağ bek de Bundesliga'da oynamaya sıcak bakıyor.
Meksika Birinci Futbol Ligi'nde (Liga MX) 5 yıl süreyle küme düşme kaldırıldı.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yanal, "Fenerbahçe için 'Sivil Toplum Örgütü' deyince beni insanlar tiye alıyordu ancak aslında bütün spor kulüpleri birer sivil toplum örgütü ve Fenerbahçe bu sivil toplum örgütleri arasında en büyüğü. Sivil toplum örgütü toplumun sağlıklı kalması için çalışmalar yapmaktır. Bütün kademelerde yer alan sivil toplum örgütlerinin çocuklarımıza yatırım yapması gerekiyor. Genç futbolcuların, sporcuların gelişimi için bu önemli" dedi.