Arsenal haftalar sonra kazanmadı hatırladı, Chelsea'ye patladı

Galatasaray'ın Trabzonspor'a konuk olduğu karşılaşmada sarı kırmızılı takımın kalesini koruyan Okan Kocuk, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Taylan Antalyalı, sınırda bulunduğu için cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı mücadelenin 30. dakikasında sakatlık geçiren Feghouli, oyuna devam edemedi.

Galatasaray'dan 9 ayda büyük zarar

Galatasaray Kulübünün aralık ayı divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Galatasaray'ın borcu, 2 milyar 123 milyon lira olarak açıklandı.