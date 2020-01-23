Arsenal genç yıldızı Martinelli'ye yüzde 300 zam hazırlığında

Arsenal, gösterdiği performansla takdir toplayan Gabriel Martinelli'nin 325 bin euro olan maaşını 1 milyon euro'ya çıkarmaya hazırlanıyor.

Arsenal, Chelsea maçının kahramanı Gabriel Martinelli'ye %300 zam yapmaya hazırlandı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Real Madrid'in ilgilendiği Brezilyalı forvet için yıllık net 325 bin euro maaş ödeyen Arsenal, bu maaşı 3 katına çıkarma teklifi yapacak. 2024'e kadar sürecek sözleşmenin süresine dokunmayacak olan Arsenal, maaşı yıllık net 1 milyon euro'ya çıkarmayı önerecek.

Martinelli'ye ayrıca, bu performans artışının devam etmesi halinde düzenli bir zammın yapılacağı sözü verilecek.

Arsenal'in Temmuz 2019'da Ituano'dan 6.7 milyon euro bonservisle transfer ettiği 18 yaşındaki Martinelli, bu sezon oynadığı 21 resmi maçta 10 gol atıp 3 asist yaptı.

(Sporx)