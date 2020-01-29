  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 19:23
  • |
  • 29 Ocak 2020 Çarşamba 20:11

Arsenal, Flamengo'dan İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı

Arsenal, Flamengo'dan İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı

Paylaş

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brezilya'nın Flamengo ekibinden savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı.

Arsenal Kulübü, 26 yaşındaki İspanyol stoper Mari'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Ülkesinin Mallorca ve Gimnastic takımlarında oynayan Mari, 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu. Daha sonra kiralık olarak İspanya'da Girona ve Deportivo La Coruna ile Hollanda'da NAC Breda formaları giyen savunma oyuncusu, geçen yıl Flamengo'ya imza atmıştı.

Mari, geçen sezon 28 maça çıkıp 3 gol attığı Flamengo ile lig ve Libertadores Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'u kiraladı

title

Onyekuru ve Andone idmanın bir bölümünde takımla çalıştı

title

Rafael Nadal, Avustralya Açık'a çeyrek finalde veda etti

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Taraftara Seslendi

SPOR GÜNDEMİ

'Emin adımlarla şampiyonluğa gidiyoruz'
'Emin adımlarla şampiyonluğa gidiyoruz'

'Emin adımlarla şampiyonluğa gidiyoruz'

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacakları maçı kazanarak şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Oğuzhan Özyakup böyle açıklandı
Oğuzhan Özyakup böyle açıklandı

Oğuzhan Özyakup böyle açıklandı

Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda'nın Feyenoord ekibine kiralandığını duyurdu.

Ve Sergen Yalçın resmen açıklandı! Sözleşme kaç yıllık?
Ve Sergen Yalçın resmen açıklandı! Sözleşme kaç yıllık?

Ve Sergen Yalçın resmen açıklandı! Sözleşme kaç yıllık?

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirdiğini TFF’ye bildirdi.

Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü
Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü

Sergen geldi ama yıldızlar gidiyor! Burak'a da yol göründü

Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.

Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı
Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı

Arda'nın yeni takımı belli oldu! Süper Lig ekibi kucak açtı

Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.

Beşiktaş'ta Luce'ye veto
Beşiktaş'ta Luce'ye veto

Beşiktaş'ta Luce'ye veto

Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu yönetimindeki 'futbol aklına' pek sıcak bakmıyor.

İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...
İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...

İdmanda birbirine girdiler! 'İşine bak!' dedi ve...

Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.