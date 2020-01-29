Arsenal, Flamengo'dan İspanyol savunma oyuncusu Pablo Mari'yi kiraladı

Arsenal Kulübü, 26 yaşındaki İspanyol stoper Mari'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Ülkesinin Mallorca ve Gimnastic takımlarında oynayan Mari, 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştu. Daha sonra kiralık olarak İspanya'da Girona ve Deportivo La Coruna ile Hollanda'da NAC Breda formaları giyen savunma oyuncusu, geçen yıl Flamengo'ya imza atmıştı.
Mari, geçen sezon 28 maça çıkıp 3 gol attığı Flamengo ile lig ve Libertadores Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda yapacakları maçı kazanarak şampiyonluğa emin adımlarla ulaşacaklarına inandığını söyledi.
Beşiktaş Kulübü, 27 yaşındaki futbolcusu Oğuzhan Özyakup'un sezon sonuna kadar Hollanda'nın Feyenoord ekibine kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getirdiğini TFF’ye bildirdi.
Serie A ekiplerinden Lecce, Burak Yılmaz ve Mert Çetin için girişimlere başladı.
Galatasaray’a transferi olaylı bir şekilde gerçekleşmeyen Arda Turan’ı Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor istiyor.
Beşiktaş yönetimi, Mircea Lucescu yönetimindeki 'futbol aklına' pek sıcak bakmıyor.
Galatasaray'da kendisine 'Kulüp bul' denilen Emre Mor, İngiltere ve Almanya'da yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı. 22 yaşındaki oyuncu, Florya'ya döndü ve geçen hafta idmanda Falcao ile kavga etme noktasına geldi.