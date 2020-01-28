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aksam.com.tr
  • 28 Ocak 2020 Salı 07:28
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  • 28 Ocak 2020 Salı 07:28

Arsenal FA Cup'ta 5. tura adını yazdırdı

Arsenal FA Cup'ta 5. tura adını yazdırdı

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İngitere FA Kupası 4. Turu'nda Arsenal, ilk yarıda bulduğu gollerle Bournemouth'u 2-1 yendi ve 5. Tur'da Portsmouth ile eşleşti.

İngiltere FA Kupası 3. Tur mücadelesinde Arsenal ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Vitality Stadium'da oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Bukayo Saka'nın 5. dakikadaki golüyle adeta maça başlayan Arsenal 26'da Nketiah ile farkı ikiye çıkardı, ilk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci yarıda maçın son saniyelerine girerken Surridge'in golüne rağmen Bournemouth kupadan elenmekten kurtulamadı.

Arsenal'in bu sonucun ardından 5. Turadaki rakibi ise Portsmouth oldu.

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