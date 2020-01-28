Arsenal FA Cup'ta 5. tura adını yazdırdı

Trabzon’da 1 Şubat’ta oynanacak karşılaşma öncesi iki camiayı karşı karşıya getiren ‘Erteleme’ polemiği gerçekten ‘Sportif’ bir amaç için mi yapılıyor yoksa yeni bir ‘Oyun’ mu tezgahlanıyor! Tüyler ürpertici iddialar var.

'Biz böyle uygun gördük'

TFF Başkanı Nihat Özdemir, erteleme kararıyla ilgili AKŞAM’a konuştu: “Bizi ne Fenerbahçe ne Galatasaray ne Beşiktaş ne de Trabzon’un çıkarları ilgilendirmez. Biz Türk futbolu için doğru kararları almakla mükellefiz. Orada acı bir deprem olmuş. Biz böyle uygun gördük.”