Arsenal Elneny'nin ayrılacağını açıkladı

Arsenal'in menajeri Unai Emery, Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan orta saha oyuncusu Mohamed Elneny'i ilgilendiren bir açıklama yaptı.
Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Arsenal'de Unai Emery, bazı oyuncuların takımdan ayrılması gerektiğini söyledi.
"20 GÜN İÇİNDE AYRILACAKLAR"
Satış konusunda hareketli bir dönem olacağını vurgulayan Emery, "Önümüzdeki 20 gün içinde bazı oyuncular takımdan ayrılacak" şeklinde konuştu.
İngiliz basını, Arsenal'den ayrılacak oyuncuların Mustafi, Mohamed Elneny, Emile Smith Rowe ve Nacho Monreal olduğunu duyurdu.
"GALATASARAY DEVREDE"
Haberde; Premier Lig ekibinde geçen sezon fazla forma şansı bulamayan Elneny için Galatasaray'ın devrede olduğu bilgisi verildi.
Arsenal'in 2015-2016 sezonu devre arasında Basel'den 12,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Mısırlı oyuncu, geçen sezon 17 maçta 1015 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.
(Sporx)
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