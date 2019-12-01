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  3. Arsenal, Elneny için Beşiktaş'tan 20 milyon Euro istedi!

Arsenal, Elneny için Beşiktaş'tan 20 milyon Euro istedi!

Arsenal, Elneny için Beşiktaş'tan 20 milyon Euro istedi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bonservisinin alınmasını istediği Mohamed Elneny için Arsenal, kapıyı 20 milyon Euro'dan açtı.

Mohamed Elneny, Beşiktaş’a gelirken kulübü Arsenal geri almak üzere kiralamıştı... Abdullah Avcı’nın bonservisini alınmasını istediği Mohamed Elneny için İngiliz ekibiyle bir ön görüşme yapıldı. Ancak Arsenal’ın, kapıyı 20 milyon Euro’dan açması Beşiktaş’ın geri adım atmasına neden oldu. Arsenal’ın Elneny’yi ilerleyen yıllarda takımda düşündüğü için satmaya sıcak bakmadığı, hatta sezon başında Milan’a kesin satın alma opsiyonu ile kiralamak yerine Beşiktaş’a gönderdiği ortaya çıktı.

Arsenal, Mohamed Elneny için 12.5 milyon Euro ödedi

Arsenal, 2016 yılında Basel'den transfer ettiği Mohamed Elneny için İsviçre ekibine 12.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Mohamed Elneny'nin Arsenal takımıyla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


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