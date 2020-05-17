Arsenal Domagoj Vida'ya teklif yapmaya hazırlanıyor

Siyah-Beyazlılar’a 2017- 18 sezonunda bonservis bedeli olmadan kazandırılan Domagoj Vida, Kara Kartal’da görev yaptığı 3 dönemde ortaya koyduğu performansla takımın en istikrarlı futbolcuları arasında yer aldı. Bedelsiz olarak alınması sebebiyle maaşına ek olarak imza parası da alan ve bundan dolayı sezon başına kulüpten 3 milyon Euro’luk geliri bulunan Hırvat stoper, Beşiktaş’ta en yüksek ücret alan isimlerin başında geliyor. Bundan dolayı yeni yönetimin ya maaşında büyük oranda indirim ya da ayrılık beklediği yıldız isme, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in talip olduğu ortaya çıktı.
Kartal’ın talebi belli
Premier Lig ekibi Arsenal’e ek olarak İngiltere İkinci Ligi’nde menacerliğini Slaven Bilic’in yaptığı West Bromwich Albion’ün de transfer hedefleri arasında yer alan başarılı savunmacı için yönetim, tek şartla gidiş izni verecek. Siyah- Beyazlılar’ın, Ada’dan 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfere olumlu yanıt vermeyi planladığı belirtildi. İstanbul’daki yaşantısından memnun olan ve Beşiktaş forması giymekten dolayı da mutlu olduğunu her seferinde dile getiren Vida’nın geleceğinin, sezon sonunda yönetimle yapacağı görüşmenin ardından kesinlik kazanması bekleniyor.
(Fanatik)
Suudi Arabistan basını, Al Nasr ve Al Ittihad'ın listesindeki Belhanda için Al Duhail Kulübü'nün devreye girdiğini yazdı. Haberde, Galatasaray'ın 10 milyon Euro istediği belirtildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar, para artı takas formülüyle de bu işe ‘olur' verebilir. Cim Bom'un radarındaki Mandzukic Al Duhail'de oynuyor, Hırvat yıldız Avrupa'ya dönmeyi çok istiyor.
Fenerbahçe'de spekülatif transfer dönemi kapandı. Listenin başında Roma'dan Mert Çetin var. Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile birlikte Sivas'ın yıldızları Mert Hakan ve Emre Kılınç da transfer listesinin önemli isimlerinden...
Avrupa devlerini peşinde koşturan Uğurcan Çakır için Leicester City'nin de devreye girdiği öne sürüldü. Ada basınında çıkan haberlerde, transfer döneminde Mavi-Beyazlılar'ın harekete geçebileceği yazılırken, genç kalecinin maliyetinin de en az 18 milyon Pound olacağı belirtildi.
Gelecek sezon öncesinde ekonomik olarak yapılanmaya gitmeyi planlayan Sarı-Lacivertliler'de ilk piyango, Max Kruse'ye vurdu! 32 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya karar veren yönetim, Alman yıldız için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.
Ada ekibi, Kara Kartal'ın yıldız stoperinin peşine düştü... Kulüpteki yıllık 3 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle oyuncusuyla yol ayrımına sıcak bakan Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibinin resmi teklifini bekliyor.
Fenerbahçe kalesinde gelecek sezon büyük bir rekabet yaşanacak.
Nihat Özdemir, 12 Haziran'daki dönüş planında kararlı olduklarını söyledi: “Bir insanın hayatı bile bu ligden önemlidir. Nefes nefese olan bir ligde tek kararımız oynatarak sonlandırmak. Ligde alt ve üst sıralardaki takımların puanları birbirine çok yakın. Tek yolumuz var. Başlamama ihtimalini düşünmek istemiyoruz.”