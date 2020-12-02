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aksam.com.tr
  • 02 Aralık 2020 Çarşamba 07:34
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Arsenal devre arası için transfer atağına geçiyor

Arsenal devre arası için transfer atağına geçiyor

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Sporx

İşleri yolunda gitmeyen Arsenal, devre arasında yeni bir yaratıcı orta saha ve sağ stoper için transfer bütçesini kullanacak.

Bu sezon inişli çıkışlı performans gösteren Arsenal'in devre arasında kritik iki bölgeye transfer yapacağı iddia edildi.

İddianın sahibi The Athletic'teb David Ornstein ve Mark Chapman'a göre Arsenal'in önümüzdeki kış transfer döneminde sağ stoper ve yaratıcı orta saha olmak üzere 2 mevkii için bütçesini kullanacağı belirtildi. Ligde 3 maçtır kazanamayan ve 10 maçta 10 gol atabilen Arsenal'in özellikle gol yollarında yaşadığı sorunlar yoğun olarak eleştiriliyor.

Takımın Aubameyang ve Lacazette gibi kaliteli gol ayakları olmasına rağmen istedikleri topları alamadığı ifade edilirken kadroda Mesut Özil gibi bu anlamda dünyanın sayılı oyuncuları arasında yer alan bir isim olmasına rağmen Arsenal'in transfer yapacağı belirtildi.

Mesut Özil'in Premier Lig kadrosuna dahil edilmediği Arsenal, Premier Lig'de 10 hafta sonunda 14. sırada yer alırken Avrupa Ligi'nde ise 4 maç sonunda 12 puanla yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.

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