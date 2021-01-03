Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i 4-0 mağlup etti

Arsenal, Premier Lig'in 17. haftasında Hawthorns Stadı'nda konuk olduğu West Bromwich'e karşı 23. dakikada Tierney ve 28. dakikada Saka'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyunun üstünlüğünü sağlayan Arsenal, 60. ve 64. dakikalarda Lacazette'nin attığı gollerle farkı 4'e çıkardı, maç bu skorla tamamlandı:0-4
Bu sonuçla Arsenal puanını 23'e yükseltirken, West Bromwich 8 puanda kaldı.
'Topu dağıtma zahmetinde bile bulunmadılar'
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda West Bromwich'i 4-0 yendi.
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 16. haftasında 0-0 sona eren Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçını yorumladı. Toroğlu, Galatasaray'da bileti kesilen futbolcuyu canlı yayında açıkladı.
2020'yi zirvede tamamlayan Aslan, bugün Antalya'yı konuk edecek. Futbolcular kazanarak galibiyeti Omar'a hediye etmeyi planlıyor.
Galatasaray'da Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan beraberlik moralleri alt üst ederken maçın ikinci yarısında oyuna giren Radamel Falcao'nun 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıkması, taraftarın sosyal medyada sabrını taşıran olay oldu. Kolombiyalı müzmin sakat, Twitter'da "Trending Topics" (TT) listesine girdi.
Yeni Malatyasporlu Youssouf, maçın bitiş düdüğüyle birlikte kendini yere bıraktı. Şu anda saha içinde tedavisi hala devam ediyor. Genç futbolcu şu anda doğruldu. Doktorlar, tedavisini sürdürüyor.